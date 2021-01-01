Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань)

Характеристики дисковых затворов:

Диаметр условный (DN): 50,65,80,100,125, 150,200,250,300 мм Присоединение к трубопроводу: межфланцевое Материал корпуса: чугун (GG-25) с шаровидным графитом Материал диска и штока: Нержавеющая сталь AISI 304 (CF8) Уплотнение диска: EPDM Давление рабочей среды: от 0 до 16 бар Температура рабочей среды: от 0 до +120С

Особенности:

многократные опоры вала, что предотвращает его деформацию и гарантирует лёгкое управление даже после длительной эксплуатации

положение при монтаже на трубопровод произвольное

не требуется использование фланцевых прокладок при монтаже

корпус затвора не контактирует с рабочей средой

Применение: различные нейтральные и агрессивные рабочие среды

Характеристики электроприводов:

Возможное электропитание: 220/AC, 24/AC/DC и 24/DC

Класс защиты электроприводов - IP67, полная защита от пыли, кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м

Наличие дополнительных концевых выключателей для обратной связи

Корпус из алюминиевого сплава и крышка из поликарбоната, которые обеспечивают надежную защиту от ударов и воздействия окружающей среды

Наличие ручного дублера у электроприводов, для открытия или закрытия крана при отсутствии электричества

Материал шестерней редуктора и ручного дублера – сталь