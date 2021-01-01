Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань)

Таблица для заказа
|
Ду, мм
|
Расход, м3/час
|
Время открытия/закрытия
|
Электропитание
привода
|
Код для заказа
|
Цена
с НДС, руб.
|
50
|
85
|
12
|
220/AC
|
VCVGE5022012
|
24920
|
12
|
24/DC
|
VCVGE5024D12
|
26700
|
65
|
215
|
12
|
220/AC
|
VCVGE6522012
|
26700
|
12
|
24/DC
|
VCVGE6524D12
|
27946
|
80
|
420
|
12
|
220/AC
|
VCVGE8022012
|
28035
|
12
|
24/DC
|
VCVGE8024D12
|
29370
|
100
|
800
|
12
|
220/AC
|
VCVGE10022012
|
36045
|
14
|
24/DC
|
VCVGE10024D14
|
38270
|
125
|
1010
|
10
|
220/AC
|
VCVGE12522010
|
57850
|
14
|
24/AC/DC
|
VCVGE12524U14
|
65860
|
150
|
2100
|
12
|
220/AC
|
VCVGE15022012
|
58740
|
15
|
24/AC/DC
|
VCVGE15024U15
|
по запросу
|
200
|
4000
|
12
|
220/AC
|
VCVGE20022012
|
88288
|
40
|
24/AC/DC
|
VCVGE20024U40
|
по запросу
|
250
|
6400
|
36
|
220/AC
|
VCVGE25022036
|
115700
|
45
|
24/AC/DC
|
VCVGE25024U45
|
по запросу
|
300
|
8500
|
36
|
220/AC
|
VCVGE30022036
|
156017
Габаритные размеры Ду20-Ду125:
|
Габаритные размеры (мм) и вес (кг)
|
Ду
|
Н1
|
Н2
|
Н3
|
Н
|
W
|
L
|
L1
|
N1
|
Вес
|
50
|
70
|
130
|
149
|
349
|
120
|
127
|
43
|
1x1/2" PF
|
4,0
|
65
|
76
|
143
|
149
|
368
|
120
|
127
|
46
|
1x1/2" PF
|
4,3
|
80
|
89
|
155
|
149
|
393
|
120
|
127
|
46
|
1x1/2" PF
|
4,5
|
100
|
104
|
170
|
149
|
423
|
120
|
127
|
52
|
1x1/2" PF
|
6,4
|
125
|
120
|
190
|
200
|
510
|
168
|
157
|
56
|
2x1/2" PF
|
11,2
|
150
|
132
|
210
|
200
|
542
|
168
|
157
|
56
|
2x1/2" PF
|
12,7
Габаритные размеры Ду150-Ду300:
|
Габаритные размеры (мм) и вес (кг)
|
Ду
|
Н1
|
Н2
|
Н3
|
Н
|
W
|
L
|
L1
|
L2
|
L3
|
øD
|
N1
|
Вес
|
200
|
167
|
243
|
265
|
675
|
163
|
340
|
60
|
168
|
137
|
180
|
2x1/2" PF
|
20,9
|
250
|
202
|
282
|
265
|
749
|
163
|
340
|
68
|
168
|
137
|
180
|
2x1/2" PF
|
27,4
|
300
|
239
|
310
|
265
|
814
|
163
|
340
|
78
|
168
|
137
|
180
|
2x1/2" PF
|
38,1
Электрическая схема подключения для приводов 220/AC
Электрическая схема управления для электропривода с напряжением питания 220В переменного тока с частотой 50 Гц с двумя концевыми микропереключателями (LS1, LS2), отключающими электродвигатель в крайних положениях рабочего органа и двумя дополнительными микропереключателями (LS3, LS4), отвечающими за обратную связь при достижении крайних положений.
|
Клеммы:
1: плюсовой провод
3: команда «Открыть»
4: команда «Закрыть»
5: сигнальная лампа «Открыто»
6: сигнальная лампа «Закрыто»
7: не используется
8: не используется
↓: защитный ноль («земля»)
|
«Сухие контакты»:
3-NC: нормально закрыт
3-NO: нормально открыт
3-COM: общий
4-NC: нормально закрыт
4-NO: нормально открыт
4-COM: общий
Условные обозначения:
LS3: дополнительный концевой микропереключатель «Открыто»
LS4: дополнительный концевой микропереключатель «Закрыто»
F1: предохранитель
H: обогреватель двигателя (опционально)
M: двигатель
Электрическая схема подключения для приводов 24/AC/DC
Электрическая схема управления для электропривода с напряжением питания 24В переменного тока с частотой 50 Гц и постоянного тока с двумя концевыми микропереключателями (LS1, LS2), отключающими электродвигатель постоянного тока в крайних положениях рабочего органа и двумя дополнительными микропереключателями (LS3, LS4), отвечающими за обратную связь при достижении крайних положений.
|
Клеммы:
1: плюсовой провод
3: команда «Открыть»
4: команда «Закрыть»
5: сигнальная лампа «Открыто»
6: сигнальная лампа «Закрыто»
7: не используется
8: не используется
↓: защитный ноль («земля»)
|
«Сухие контакты»:
3-NC: нормально закрыт
3-NO: нормально открыт
3-COM: общий
4-NC: нормально закрыт
4-NO: нормально открыт
4-COM: общий
Условные обозначения:
LS3: дополнительный концевой микропереключатель «Открыто»
LS4: дополнительный концевой микропереключатель «Закрыто»
F1: предохранитель
H: обогреватель двигателя (опционально)
M: двигатель
Электрическая схема подключения для приводов 24/DC
Электрическая схема управления для электропривода с напряжением питания 24В постоянного тока с двумя концевыми микропереключателями (LS1, LS2), отключающими электродвигатель постоянного тока в крайних положениях рабочего органа и двумя дополнительными микропереключателями (LS3, LS4), отвечающими за обратную связь при достижении крайних положений.
|
Клеммы:
1: плюсовой провод
3: команда «Открыть»
4: команда «Закрыть»
5: сигнальная лампа «Открыто»
6: сигнальная лампа «Закрыто»
7: не используется
8: не используется
↓: защитный ноль («земля»)
|
«Сухие контакты»:
3-NC: нормально закрыт
3-NO: нормально открыт
3-COM: общий
4-NC: нормально закрыт
4-NO: нормально открыт
4-COM: общий
Условные обозначения:
LS3: дополнительный концевой микропереключатель «Открыто»
LS4: дополнительный концевой микропереключатель «Закрыто»
F1: предохранитель
H: обогреватель двигателя (опционально)
M: двигатель