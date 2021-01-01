пн-пт: с 9.00 до 17.00

+7 (495) 771-08-84
+7 (495) 788-19-59

Вы здесь

Главная - Продукция - Дисковые затворы с электроприводом - Дисковые затворы из металла с электроприводом - Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань)
Шаровые краны с электроприводом
Дисковые затворы с электроприводом
Электромагнитные клапаны
Шаровые краны с пневмоприводом
Дисковые затворы с пневмоприводом
Седельные и мембранные клапаны
с пневмоприводом

Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань)

Комплектация: дисковый межфланцевый затвор из металла производство Vincent Control Valve (Китай) и неполнооборотный электропривод производство JEXME (Тайвань). Электропривод монтируется непосредственно на присоединительный фланец (стандарт ISO 5211) дискового затвора без использования соединительного модуля, что обеспечивает компактные габаритные размеры и надежность соединения.

Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань) Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань) Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань)
Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань) Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань) Дисковые затворы Vincent Control Valve (Китай) с электроприводами Jexme (Тайвань)

Характеристики дисковых затворов:

Диаметр условный (DN):

50,65,80,100,125, 150,200,250,300 мм
Присоединение к трубопроводу:

межфланцевое
Материал корпуса:

чугун (GG-25) с шаровидным графитом
Материал диска и штока: Нержавеющая сталь AISI 304 (CF8)
Уплотнение диска: 

EPDM
Давление рабочей среды: от 0 до 16 бар
Температура рабочей среды: от 0 до +120С

Особенности:

  • многократные опоры вала, что предотвращает его деформацию и гарантирует лёгкое управление даже после длительной эксплуатации
  • положение при монтаже на трубопровод произвольное
  • не требуется использование фланцевых прокладок при монтаже
  • корпус затвора не контактирует с рабочей средой

Применение: различные нейтральные и агрессивные рабочие среды

Характеристики электроприводов:

Возможное  электропитание:  220/AC, 24/AC/DC и 24/DC

Класс защиты электроприводов - IP67, полная защита от пыли, кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м

Наличие дополнительных концевых выключателей для обратной связи

Корпус из алюминиевого сплава и крышка из поликарбоната, которые обеспечивают надежную защиту от ударов и воздействия окружающей среды

Наличие ручного дублера у электроприводов, для открытия или закрытия крана при отсутствии электричества

Материал шестерней редуктора и ручного дублера – сталь

Таблица для заказа

 

Ду, мм

 

Расход, м3/час

Время открытия/закрытия

Электропитание

привода

Код для заказа

Цена

с НДС, руб.

50

 

85

 

12

220/AC

VCVGE5022012

24920

12

24/DC

VCVGE5024D12

26700

65

 

215

 

12

220/AC

VCVGE6522012

26700

12

24/DC

VCVGE6524D12

27946

80

420

12

220/AC

VCVGE8022012

28035

12

24/DC

VCVGE8024D12

29370

100

800

12

220/AC

VCVGE10022012

36045

14

24/DC

VCVGE10024D14

38270

125

1010

10

220/AC

VCVGE12522010

57850

14

24/AC/DC

VCVGE12524U14

65860

150

2100

12

220/AC

VCVGE15022012

58740

15

24/AC/DC

VCVGE15024U15

по запросу

200

4000

12

220/AC

VCVGE20022012

88288

40

24/AC/DC

VCVGE20024U40

по запросу

250

6400

36

220/AC

VCVGE25022036

115700

45

24/AC/DC

VCVGE25024U45

по запросу

300

8500

36

220/AC

VCVGE30022036

156017

Габаритные размеры Ду20-Ду125:

Габаритные размеры (мм) и вес (кг)

Ду

Н1

Н2

Н3

Н

W

L

L1

N1

Вес

50

70

130

149

349

120

127

43

1x1/2" PF

4,0

65

76

143

149

368

120

127

46

1x1/2" PF

4,3

80

89

155

149

393

120

127

46

1x1/2" PF

4,5

100

104

170

149

423

120

127

52

1x1/2" PF

6,4

125

120

190

200

510

168

157

56

2x1/2" PF

11,2
150 132 210 200 542 168 157 56 2x1/2" PF 12,7

Габаритные размеры Ду150-Ду300:

Габаритные размеры (мм) и вес (кг)

Ду

Н1

Н2

Н3

Н

W

L

L1

L2

L3

øD

N1

Вес

200

167

243

265

675

163

340

60

168

137

180

2x1/2" PF

20,9

250

202

282

265

749

163

340

68

168

137

180

2x1/2" PF

27,4

300

239

310

265

814

163

340

78

168

137

180

2x1/2" PF

38,1

Электрическая схема подключения для приводов 220/AC

Электрическая схема управления для электропривода  с напряжением питания 220В переменного тока с частотой 50 Гц с двумя концевыми микропереключателями (LS1, LS2), отключающими электродвигатель в крайних положениях рабочего органа и двумя дополнительными микропереключателями (LS3, LS4), отвечающими за обратную связь при достижении крайних положений.

Клеммы:

1: плюсовой провод
3: команда «Открыть»
4: команда «Закрыть»
5: сигнальная лампа «Открыто»
6: сигнальная лампа «Закрыто»
7: не используется
8: не используется
↓: защитный ноль («земля»)

«Сухие контакты»:

3-NC: нормально закрыт
3-NO: нормально открыт
3-COM: общий
4-NC: нормально закрыт
4-NO: нормально открыт
4-COM: общий

Условные обозначения:
LS3: дополнительный концевой микропереключатель «Открыто»
LS4: дополнительный концевой микропереключатель «Закрыто»
F1: предохранитель
H: обогреватель двигателя (опционально)
M: двигатель
 

 

Электрическая схема подключения для приводов 24/AC/DC

Электрическая схема управления для электропривода  с напряжением питания 24В переменного тока с частотой 50 Гц и постоянного тока с двумя концевыми микропереключателями (LS1, LS2), отключающими электродвигатель постоянного тока в крайних положениях рабочего органа и двумя дополнительными микропереключателями (LS3, LS4), отвечающими за обратную связь при достижении крайних положений.

 

Клеммы:

1: плюсовой провод
3: команда «Открыть»
4: команда «Закрыть»
5: сигнальная лампа «Открыто»
6: сигнальная лампа «Закрыто»
7: не используется
8: не используется
↓: защитный ноль («земля») 		 «Сухие контакты»:

3-NC: нормально закрыт
3-NO: нормально открыт
3-COM: общий
4-NC: нормально закрыт
4-NO: нормально открыт
4-COM: общий

Условные обозначения:
LS3: дополнительный концевой микропереключатель «Открыто»
LS4: дополнительный концевой микропереключатель «Закрыто»
F1: предохранитель
H: обогреватель двигателя (опционально)
M: двигатель

Электрическая схема подключения для приводов 24/DC

Электрическая схема управления для электропривода  с напряжением питания 24В постоянного тока с двумя концевыми микропереключателями (LS1, LS2), отключающими электродвигатель постоянного тока в крайних положениях рабочего органа и двумя дополнительными микропереключателями (LS3, LS4), отвечающими за обратную связь при достижении крайних положений.

Клеммы:

1: плюсовой провод
3: команда «Открыть»
4: команда «Закрыть»
5: сигнальная лампа «Открыто»
6: сигнальная лампа «Закрыто»
7: не используется
8: не используется
↓: защитный ноль («земля»)		 «Сухие контакты»:

3-NC: нормально закрыт
3-NO: нормально открыт
3-COM: общий
4-NC: нормально закрыт
4-NO: нормально открыт
4-COM: общий

Условные обозначения:
LS3: дополнительный концевой микропереключатель «Открыто»
LS4: дополнительный концевой микропереключатель «Закрыто»
F1: предохранитель
H: обогреватель двигателя (опционально)
M: двигатель

 

пн-пт:
с 9.00 до 17.00
+7 (495) 771-08-84
+7 (495) 788-19-59
info@spcontrol.ru
© Все права защищены 2006-2021
Разработка сайта